Виктория Бекхэм попала в дикий скандал из-за Елизаветы II

Виктория Бекхэм / Instagram

В Великобритании накануне прошли масштабные празднования в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Дизайнер Виктория Бекхэм присоединилась к поздравлениям и опубликовала в Instagram забавные слайды, на которых сравнила себя с Ее Величеством королевой.

"70 лет быть источником вдохновения для многих! Включая меня, однозначно! Поздравляем Ее Величество королеву с платиновым юбилеем, какое достижение!", - подписала кадры Виктория, пишет ТСН.

Однако не все фолловеры Бекхэм оценили ее английское чувство юмора. Нашлись и те, кто критиковал дизайнера за то, что она сравнивает себя с королевой, и назвал Викторию эгоистичной.

"Это эгоистично", "Как вы можете себя сравнивать с королевой", "Если вам кто-то посоветовал сделать этот пост, увольте вашего советника", - написали пользователи соцсети.

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