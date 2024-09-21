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Виктория Бекхэм показала, как готовится к съемкам Netflix

Алена Кюпели
21 сентября 2024, 15:29
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Бывшая солистка популярного женского бенда поделилась капелькой бекстейджа.
Виктория Бэкхем травмировалась на праздник
Виктория Бэкхем травмировалась на праздник / Коллаж Главред, фото Instagram/victoriabeckhem

Виктория Бекхэм выглядела как образец гламура, позируя для закулисных снимков во время съемок своего предстоящего документального фильма.

50-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фотографии, на которых она делает макияж на съемочной площадке.

На одной из фотографий она предстала в элегантном шелковом халате с вышитыми на кармане ее инициалами.

видео дня

Виктория пошутила: "Почему бы и нет, ведь сейчас выходные", — пока ее баловали стилисты, пока она наслаждалась бокалом игристого.

На другой фотографии, опубликованной в ее истории, владелица бизнеса выглядит элегантно в платье пастельно-розового цвета, пока в ее наряд вносятся последние штрихи.

Кто такая Виктория Бекхэм?

Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Мать четверых детей также поделилась снимком съемочного оборудования, рассказав, что работает над своим предстоящим проектом.

Знаменитость снимает документальный фильм о своем модном бренде после заключения крупной сделки с Netflix.

Бывшая участница Spice Girls поделится со стримером своими впечатлениями о работе после успеха документального сериала "БЕКХЭМ" ее мужа Дэвида, 49 лет, номинированного на премии BAFTA и "Эмми".

Виктория подробно расскажет о своем модном бренде в документальном фильме и проследит за ее путешествием в ходе подготовки к Парижской неделе моды в следующем году.

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Ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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