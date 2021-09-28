Виктор Павлик заговорил о дебюте в "Танцях з зікрами" в следующем сезоне: "Всякое может быть"

Виктор Павлик остался доволен четвертым эфиром шоу/ Главред

Украинский певец Виктор Павлик пока что не видит себя среди участников шоу "Танці з зірками" на "1+1", но не исключил свое участие в следующем сезоне проекта.

Во время интервью с ведущей бэкстейджа артист поделился впечатлениями от четвертого эфира шоу, в котором он спел во время выступления одной из пар.

"Это был не просто танец, а спектакль. Жаль только, что песню до двух минут сократили", — отметил певец.

Также Павлик ответил на вопрос ведущей о том, примет ли он участи в следующем сезоне "Танців з зірками".

Читайте также"Я чувствовал любовь": MELOVIN признался, что первый секс у него был в прошлом году"Посмотрим, может разное быть. Просто я не вижу себя на паркете. Пока что. В детстве я танцевал гопак, занимался танцами и самодеятельностью. Мне тогда 3-4 года было, помню смутно. Так что, всякое может быть", – заявил артист.

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Напомним, что в четвертом эфире паркет покинули актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.

Ранее мы рассказывали, что Александра Зарицкая рассказала, что у нее есть пирсинг в интимном месте. Своим пикантным секретом солистка группы Kazka поделилась в эфире шоу "Танці з зірками".

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.