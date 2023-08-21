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Виктор Павлик показал редкое фото с родной сестрой, которая жила в РФ

Анна Подгорная
21 августа 2023, 20:56 обновлено 21 августа, 20:58
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На трогательном семейном снимке Павлик в родительском доме снял долгожданную встречу.
Виктор Павлик с семьей
Виктор Павлик встретился с родной сестрой и мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik

Украинский певец Виктор Павлик часто навещает в Теребовле, откуда он сам родом, свою 83-летнюю маму Александру Григорьевну. Недавно у пожилой женщины произошел небольшой праздник.

Музыкант с молодой женой и двухлетним сыном Михаилом приехал в Теребовлю. Там случилось настоящее воссоединение семьи, ведь он встретился со своей сестрой Людмилой, которую не видел очень давно. Миша, вероятно, увидел тетю впервые.

Людмила в девяностых выехала в Москву на заработки. Несмотря на два высших образования, она сперва перебивалась случайными заработками, затем, благодаря таланту к педагогике, стала помогать российской семье воспитывать их дочь.

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До войны Виктор Павлик с сестрой общался редко. Сейчас женщина вернулась в Украину, и артист был рад этой встрече. Снимком с Александрой Григорьевной и Людмилой он поделился на своей странице в Instagram с подписью: "Долгожданная встреча! Сестра и мама".

Виктор Павлик с сестрой и мамой
Виктор Павлик встретился с родной сестрой и мамой / instagram.com/viktorpavlik

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина показала встречу мужа с сыном. Тимур Хромаев защищает нашу страну от оккупанта, и увидел маленького Сашу лишь третий раз за время полномасштабной войны.

Также инсайдер раскрыл, в чем секрет счастливых отношений Бекхэмов. Виктория тяжело работает над собой и своей семейной жизнью чтобы поддерживать амплуа одной из самых привлекательных звездных пар.

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