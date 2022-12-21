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Виктор Андриенко рассказал, где сейчас внесенные в базу Миротворец "Кролики" Данилец и Моисеенко

21 декабря 2022, 11:57
Комик-дуэт ранее критиковал украинскую власть и проявлял благосклонность к идее о "братских народах".
Виктор Андриенко, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко
Виктор Андриенко рассказал, где сейчас Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / facebook.com/viktor.avn, instagram.com/vdanmos

Украинский комедийный актер, пародист и режиссер Виктор Андриенко поделился информацией про опальных коллег - Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, которые вместе составляют комик-дуэт "Кролики".

Артисты за несколько недель перед началом полномасштабной войны на российском телевидении раскритиковали Владимира Зеленского, как президента и политика, и пожаловались на травлю в Украине. Ранее они были занесены в базу сайта Миротворец "за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – так называемом "Телемосте между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованном антиукраинским пропагандистским каналом".

"Кролики" исчезли из информационного пространства после 24 февраля, и за благосклонность, которую они проявляли к стране-агрессору ранее, их заочно причислили к артистам-предателям. Тем не менее Виктор Андриенко в интервью для Rostyslove Production заявил - оба Владимира в Украине, и даже занимаются благотворительностью, избегая публичности.

"Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства, и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100%, что здесь, я знаю", - говорит актер.

Политическую и общественную позицию комик-дуэта Андриенко комментировать отказался, так как сплетничать не любит, а точной информации по этому поводу у него нет.

Тем временем певица украинского происхождения Елка, которая долгое время работает в РФ, продолжает молчать о жестоком военном вторжении террористической России в Украину, и недавно дала концерт в РФ.

Зато разговорилась другая запроданка - Ани Лорак. Она решила игнорировать все, что происходит в Украине, и продолжать отыгрывать роль "голубки мира" на публике. В частности она возмутила соотечественников нелепым желанием на Новый год.

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