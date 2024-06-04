Видео попало в сеть: младшую дочь Заворотнюк привезли на могилу матери

На второй день после похорон артистку пришли проведать на кладбище ее самые близкие.

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Умерла Анастасия Заворотнюк - что с ее дочкой / Коллаж Главред, фото Instagram/a_zavorotnyuk

Младшую дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая из-за тяжелой продолжительной болезни, привезли на кладбище к матери, на следующий день после похорон актрисы.

На кадрах, которые опубликовал в Instagram пропагандистский ресурс Showbusiness24 видно, как на кладбище приходят самые близкие актрисы и среди них маленькая девочка Мила.

Старшая дочь Анна присаживается к ней и что-то говорит. В кадр также попал муж Заворотнюк Петр Чернышев, ее мама, а так дети покойной артистки. "По обычаю, покойную помянули здесь же, у могилы. Девочка помогала накрывать стол. Трогательные кадры появились на канале одного из ютуб-блогеров", - пишет канал.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

На видео - родные Заворотнюк на ее могиле:

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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