Вернуться в форму: жена Тигипко рассказала, как отказалась от напитка и похудела

Молодая женщина раскрыла подробности того, как быстро пришла в форму.

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Сергей Тигипко и Алла Зиневич с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Кратко:

Как сейчас выглядит жена Тигипко

Что она делает для похудения

Третья жена банкира и политика Сергея Тигипко Алла Зиневич-Тигипко назвала простой способ, с помощью которого она вернула себя дородовую форму.

Об этом она написала в своем Instagram и засветила красивое рельефное тело даже после 4-х родов. "Это капучино. На любом молоке. На растительном или животном. Мой организм воспринимал этот напиток как десерт и поднимал инсулин. Сейчас только американо и только 1 раз в день максимум 2", - написала она.

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По ее словам, именно отказ от этого напитка помог ей вернуться в форму.

Алла Зиневич и Сергей Тигипко скрывали свой роман до осени 2021 года. Тогда пара вместе пришла на конкурс "Мисс Украина Вселенная". К тому моменту модель уже подарила бизнесмену троих детей.

Жека Тигипко показала "вредный" продукты / Фото Instagram/alla_zinevych_tigipko

Подробности отношений семья не раскрывает, но они завязались еще до того, как Тигипко официально расстался со своей второй женой Викторией (2004-2018) (старший из троих сыновей Сергея и Аллы появился на свет в 2011 году - прим. редактора).

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