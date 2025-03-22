Вернуться в форму: жена Тигипко рассказала, как отказалась от напитка и похудела

Кратко:
- Как сейчас выглядит жена Тигипко
- Что она делает для похудения
Третья жена банкира и политика Сергея Тигипко Алла Зиневич-Тигипко назвала простой способ, с помощью которого она вернула себя дородовую форму.
Об этом она написала в своем Instagram и засветила красивое рельефное тело даже после 4-х родов. "Это капучино. На любом молоке. На растительном или животном. Мой организм воспринимал этот напиток как десерт и поднимал инсулин. Сейчас только американо и только 1 раз в день максимум 2", - написала она.
По ее словам, именно отказ от этого напитка помог ей вернуться в форму.
Алла Зиневич и Сергей Тигипко скрывали свой роман до осени 2021 года. Тогда пара вместе пришла на конкурс "Мисс Украина Вселенная". К тому моменту модель уже подарила бизнесмену троих детей.
Подробности отношений семья не раскрывает, но они завязались еще до того, как Тигипко официально расстался со своей второй женой Викторией (2004-2018) (старший из троих сыновей Сергея и Аллы появился на свет в 2011 году - прим. редактора).
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкант, шоумен и военнослужащий Коля Серга впервые прокомментировал "секретную" должность в МИДе.
Также Елена Ющенко, невестка Виктора Ющенко, показала самого маленького внука экс-президента, которому летом исполнится три года. До этого вторая жена Андрея Ющенко скрывала лицо малыша.
Вас также может заинтересовать:
- Как выглядит самая маленькая дочь 64-летнего Тигипко - четырехмесячная Юлианна
- Жена Сергея Тигипко призналась, почему он не фотографируется с семьей
- Третья жена Сергея Тигипко показала его девятимесячную дочь-модницу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред