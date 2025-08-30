Таисия Повалий попала в очередной скандал.

Певица Таисия Повалий, которая предала Украину и перешла на сторону страны-террориста РФ, назвала Россию своей родиной.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, на юбилейном концерте путинистки Любови Успенской певица сделала громкое признание.

"Повалий заявила, что впервые пела ее дуэтом с Успенской на собственном юбилее в Кремлевском дворце. Эта композиция для них особенно важна, так как в ней поется о судьбе и о неожиданных изменениях в жизни", - написали росСМИ.

Таисия Повалий предала Украину / фото: t.me, Таисия Повалий

Также предательница окончательно открестилась от Украины.

"Очень приятно, что мы нашли свою Родину, мы вернулись к нашей матери, потому что мы родились в советское время. И в этот сейчас сложный период в мире мы находимся с Россией, с нашей дорогой Родиной… Мы утвердили с Любовью, что мы здесь навсегда", — сказала Повалий.

Таисия Повалий с сыном / фото: t.me, Таисия Повалий

Напомним, как сообщал Главред, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

