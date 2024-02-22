Вера Брежнева нежно обратилась к бывшему мужу - Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева выступила в Казахстане, где со сцены обратилась к бывшему мужу, поблагодарив его за все.
"Мне так хочется сказать огромное спасибо важному человеку в моей жизни, который является автором большинства песен, исполненных мною сегодня. Это Константин Меладзе. Пусть ему долетит моя благодарность!" — заявила артистка, которую цитируют российские пропагандистские СМИ.
Отметим, что после того, как Россия вторглась в Украину, певица четко обозначила свою проукраинскую позицию, занялась волонтерством, а также решила продать свою российскую недвижимость и вернуться в Киев.
Напомним, ранее певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в стране-агрессоре России, а также по какой-то причине считалась там российской певицей, выпустила новый клип на украинском языке.
Накануне оказалось, что роскошный трехэтажный особняк Веры Брежневой и Константина Меладзе в Подмосковье выставлен на продажу за баснословную сумму.
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