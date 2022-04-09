Ведущий Орла и Решки лишился жилья из-за рашистов - здание разрушено, во дворе снаряды

Евгений Синельников поблагодарил "русский мир" за освобождение его семьи от дома.
Ведущий и режиссер-постановщик популярного тревел-шоу Орел и Решка Евгений Синельников вернулся в Бучу, где жил с семьей, когда город освободили от рашистских оккупантов.
На своей странице в Instagram он показал как теперь выглядит его дом, после того, как там побывали русские солдаты.
Голые выжженные стены, обваленные потолки, разруха - вот все, что "русский мир" оставил после себя.
Кроме руин собственного дома, который он и его близкие любовно создавали, Синельников обнаружил у себя во дворе неразорвавшийся снаряд.
Под грустными кадрами разрухи, которая некогда была его домом, ведущий с сарказмом написал: "Спасибо русскому миру, что спас нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!!!"
Ранее украинский музыкант Олег Скрипка показал свою дачу под Киевом после того как там побывали российские оккупанты.
Также рашисты еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель. Появились кадры, как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера.
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