Ватная "спасибушечка" Лоран пожелала усопшим бабушкам и дедушкам "победы над нацизмом"

Ватница Алена Лоран переехала в террористическую Россию и продолжает предавать свою страну каждый день.

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Алена Лоран / Скриншот

Украинская инста-ведьма по кличке "спасибушечка", некая тюнингованная Алена Лоран, которая с началом войны приняла сторону врага, сидит в Крыму и опасается того, что ВСУ доберуться и туда, поздравила усопших бабушек и дедушек с днем победы, а также принялась им что-то желать, но память инфузории подвела предательницу.

Телеграм-канал "Боже, яке кончене", опубликовал ее видео, где она накрашенным алым ртом пытается сформировать свои недалекие мысли в слова.

видео дня

Видео, где Алена Лоран пожелала мертвым победить нацизм

"С днем победы. Я хочу пожелать нашим, уже полагаю усопшим бабушкам и дедушкам, которые отстаивали нашу независимость и честь, которые выбороли войну против нацизма и с которым нам приходится бороться к сожалению в наше время. Я верю в нашу победу, в нашу русскую весну", - заявила Лоран на фоне георгиевской ленты и в пилотке.

Ранее тот же канал опубликовал ее видео, где она пытается рассуждать о политике. При этом тюнингованная Лоран под слоем фильтров сама же и говорит, "где я, а где политика". Но с умным видом делится "ценным" мнением относительно сдачи Херсона. "Не может же Россия так опозориться", - полагала тогда она.

Напомним, ранее скандальная блогерша с претензиями на телеведущую и "Инста-ведьма" Алена Лоран, а в простонародье Олена Дюрцька, которая родилась в Мелитополе, выступила на поддержку России, даже не смотря на зверское нападение последней на Украину. На своем канале, псевдо звезда публикует фейки относительно действий ЗСУ, Арестовича, украинской армии. Она активно поддерживает Россию, цитировала Жириновского и всячески обесценивает и унижает Украину.

По словам Лоран, она решила переехать "в рашку" по большому желанию ее фоловеров. Кроме того, она, видимо, неимоверно счастлива от принятого решения, ведь в России "ее не обидел ни один русский солдат", а в Украине, бедную Дюрцьку "ни за что обижали украинские мужчины и женщины".

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