Василиса Фролова показала шикарное тело после родов

Украинская ведущая в соблазнительном купальнике показала стильный способ гордиться своей страной.
Война застала украинскую теле- и радиоведущую, модель и актрису Василису Фролову во время отдыха в Арабских Эмиратах. С тех пор она вынуждена оставаться на чужбине, чтобы обезопасить своего полуторагодовалого сына Родиона.
Артистка признается - а ОАЄ ей очень не хватает национально самоидентификации. А так как мода всегда занимала крайне важное место в жизни Фроловой, она старается реализовать украинскую идею благодаря отечественным брендам.
Украине есть, что показать миру, и сама ведущая - живое тому подтверждение. Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала снимок в купальнике от украинского производителя.
Нужно отдать Василисе должное - она быстро пришла в форму после родов, и сейчас в бикини выглядит просто восхитительно.
Однако не только плавные изгибы идеальной фигуры Фроловой приковывают взгляд. Внимания заслуживает и сам купальник - цельное боди кремового цвета с черно-красными рисунками колосков пшеницы, бархатцев, портретьв украинских девушек, и с патриотическими лозунгами.
Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.
Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.
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