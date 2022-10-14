Василиса Фролова показала шикарное тело после родов

Василиса Фролова показала тело в купальнике от украинского бренда / instagram.com/vasyafrolova

Война застала украинскую теле- и радиоведущую, модель и актрису Василису Фролову во время отдыха в Арабских Эмиратах. С тех пор она вынуждена оставаться на чужбине, чтобы обезопасить своего полуторагодовалого сына Родиона.

Артистка признается - а ОАЄ ей очень не хватает национально самоидентификации. А так как мода всегда занимала крайне важное место в жизни Фроловой, она старается реализовать украинскую идею благодаря отечественным брендам.

Украине есть, что показать миру, и сама ведущая - живое тому подтверждение. Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала снимок в купальнике от украинского производителя.

Нужно отдать Василисе должное - она быстро пришла в форму после родов, и сейчас в бикини выглядит просто восхитительно.

Однако не только плавные изгибы идеальной фигуры Фроловой приковывают взгляд. Внимания заслуживает и сам купальник - цельное боди кремового цвета с черно-красными рисунками колосков пшеницы, бархатцев, портретьв украинских девушек, и с патриотическими лозунгами.

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