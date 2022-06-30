Двор украинской телеведущей уничтожила ракета: она показала видео

Фролова показала свой родной разрушенный двор/ УНИАН

Украинская телеведущая, которая буквально недавно впервые с начала войны вернулась к ведению своей страницы в Instagram Василиса Фролова, показала шокирующие кадры, как в ее родной двор прилетает российская ракета.

"Мой родной двор в Харькове. Четыре хрущевки на Новых Домах, в которых я знала почти всех жителей, каждый подъезд, потому что всюду были друзья и одноклассники, помню каждую яму в асфальте, потому что первый собственный автомобиль припарковать именно в этом дворе было детской мечтой", - пишет она.

По ее словам, она родилась там, выросла, провела все детство именно "на этой поляне с двумя качелями и турниками".

"Вчера именно перед моими окнами именно на мою родную поляну прилетели долбанные российские ракеты! Я весь день до сих пор не могу это принять, но мне уже написало столько людей. Два человека в моем дворе погибли, раненые детки, которые просто играли в футбол! Россияне уничтожают двор за двором, дом за домом, город за городом, но они не в состоянии уничтожить страну! Не по зубам! У нас уже слишком много рычагов, ненависти, мести и желания победить", - пишет Фролова.

Напомним, ранее украинская телеведущая Слава Фролова впервые с начала войны написала пост о войне, где показала свое фото. Она опубликовала свое фото на страницах социальной сети Instagram, где и пояснила, почему так надолго пропала.