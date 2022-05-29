"Ваша толерантность пробила дно": Федишин обиделась на известного блогера за высмеивание ее сына

Федишин не успевает делать заявления/ УНИАН

Скандал между певицей Ириной Федишин и известными защитниками ЛГБТ-сообщества продолжается.

Так, по информации ТСН, исполнительница не стала молчать и отреагировала на недавнее интервью певца MELOVIN, в котором он назвал Федышин "дурой" из-за ее высказывания о ЛГБТ-сообществе и заявил, что "ее мнение никому не интересно".

"Вы требуете толерантности к себе, зато унижаете человека, у которого другое мнение. Гомосексуализм – это тяжелый грех! Нравится вам это или не нравится, - научитесь быть толерантными с людьми, которые так считают и руководствуются Библией в жизни", - ответила на это. Ирина.

Также она была шокирована реакцией на ее слова о ЛГБТ известного блоггера Олега Машуковского. Тот изобразил сына Федишин в 15 лет, одетого в розовый наряд с хвостиком на голове:

"А дальше ваша "толерантность" и травля вообще пробила дно. Вот такой вид буллинга в соцсетях", - написала артистка и запостила видео с Машуковским в розовом костюме.

В ролике блоггер танцует под хит Федишин "Крошечные ладошки", а видео сопровождает надпись: "Сын Ирины через 15 лет би лайк Машуковский".

Федишин отметила, что это унижение ее несовершеннолетнего ребенка и посоветовала родителями проследить, не подписаны ли их дети на шоумена:"Родители, проследите, подписаны ли ваши дети на это лицо, которое манипулирует подростками, занимается буллингом и навязывает нетрадиционные взгляды".

Отметим, ранее Ирина Федишин попыталась оправдать свое скандальное заявление о ЛГБТ-сообществе, представителей которого она назвала грешниками. Однако звезда практически повторила те же самые слова, что и в интервью.