Вампиры не стареют: как сейчас выглядит Спайк из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Сейчас актеру 60 лет, и хоть годы взяли свое, а платиновый блонд сменился сединой, выглядит Марстерс по-прежнему эффектно.

Как Джеймс Марстерс из сериала "Баффи - истребительница вампиров" выглядит сейчас / instagram.com/buffytvs

Американский актер, музыкант и писатель Джеймс Марстерс покорил сердца зрителей благодаря роли Спайка (Костыля), Уильяма Кровавого (при жизни - Уильяма Прэтта) - британского вампира в сериале "Баффи - истребительница вампиров" (1997-2003).

Продюсер и главный идейный вдохновитель сериала Джосс Уидон сперва не рассчитывал, что персонаж Спайка надолго задержится в кадре. Однако повышенный интерес поклонников "Баффи" к саркастичному вампиру, который носит кожаный плащ и слушает панк-рок, убедил его выделить Костылю больше экранного времени.

Так из эпизодического актера Марстерс стал полноценным членом команды сериала "Баффи". Сперва Спайк в его исполнении был главным антагонистом Победительницы, затем - ее союзником и романтическим интересом, и даже обзавелся душой.

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После завершения сериала "Баффи - истребительница вампиров" Джеймс Марстерс продолжил играть Уильяма Кровавого в спинн-оффе телесериала под названием "Ангел" (1999-2004). Там по сюжету Спайк присоединился к своему заклятому другу и бывшему возлюбленному Баффи - вампиру по имени Энджел.

Несмотря на положительные отзывы критиков, "Ангел" закончился, как говорится, на самом интересном месте - у Джосса Уидона были большие планы на проект, однако финансирование сериала закончилось. Тогда Марстерс в одном из интервью отметил, что с удовольствием продолжит играть Спайка, если сериал вернут в ближайшие пять лет: он начал играть вампира в "Баффи", когда ему уже было 35 лет, а закончил в "Ангеле" в 42. Актер прекрасно отдавал себе отчет в том, что играть вечно молодого Спайка ему не удастся, ведь он, в отличие от своего персонажа, стареет.

Джеймс Марстерс и Сара Мишель Геллар в роли Спайка и Баффи в сериале "Баффи - истребительница вампиров" / imdb.com

Тем не менее расставаться со вселенной "Баффи" и "Ангела" артист не спешит. Он написал и выпустил несколько комиксов, посвященных приключениям Истребительницы, и с большим удовольствием принимает участие в различных фанатских мероприятиях, посвященных сериалам.

Для Марстерса роль Спайка стала основополагающей, но не единственной в его карьере. На счету актера несколько ролей в фильмах и сериалах по супергеройской вселенной DC (например, Тайны Смолвиля, в которых он сыграл злодея Брейниака), также он снимался в сериалах Тысячелетие, Без следа, Торчвуд, Беглецы и др. Кроме того Джеймс Марстерс построил успешную карьеру, как актер озвучки (мультфильмы, видеоигры) и музыкант. У него есть собственная рок-группа Ghost of the Robot, в которой он играет на гитаре и выступает солистом вместе с сыном Салливаном.

На фото Джеймс Марстерс позирует на красной дорожке 19 января 2023 года - на премьере телесериала "Волчья стая". Он пришел поддержать свою подругу и бывшую киновозлюбленную Сару Мишель Геллар (Баффи), которая играет там одну из главных ролей.

Как Джеймс Марстерс выглядит сейчас / ua.depositphotos.com

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

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