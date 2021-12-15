"Вам врут": Георгий Лепс резко высказался о слухах про свою госпитализацю

Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации / replyua.net

Российский певец Григорий Лепс опроверг сообщения о своей госпитализации в сегодняшнем интервью изданию РИА Новости.

Артист вышел на видеосвязь с журналистами и показал свой двор, с которого виден лес.

"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - заявил он.

Также ранее помощник музыканта опроверг информацию о госпитализации певца.

Госпитализация Георгия Лепса

Напомним, 14 декабря Григорий Лепс отменил концерт с Ларисой Долиной, ссылаясь на плохое самочувствие.

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Источники Telegram-канала Mash заявили, что певец сейчас находится в психиатрической лечебнице - "отходит" от острого алкогольного опьянения, в котором он вчера попал в больницу. Также у них отмечают, что такая ситуация повторяется уже второй раз за неделю - неадекватный Лепс в больнице буянил, и его могла унять лишь бригада психиатрички. В таком состоянии очень сложно давать концерты.

Причиной возможного срыва или гипертонического криза называют развод Лепса с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

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