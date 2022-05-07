"Вам будет стыдно": Дмитрий Комаров показал, как Россия уничтожает себя

Дмитрий Комаров / соцсети

Украинский телеведущий и автор программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал кадры уничтоженного вертолета российской армии на поле в Харьковской области. Рядом с бортовым номером наклеена часть свастики "Z", которую в РФ накануне Дня Победы цепляют везде, где не попадя.

Комаров говорит, что Россия дискредитировала и себя, и праздник большой победы во Второй мировой.

"Они считают, что эта буква символизирует силу и мощь армии РФ, но на самом деле это символ подлости, жестокости, военных, которые убивают, мародерят, насилуют.. А также тех, кто воюет по старым советским учебникам", - считает Комаров.

Ведущий подчеркнул, что Россия уничтожила все значительное, что связывало ее с Днем Победы. Многим будет стыдно за "Z", но тогда будет уже поздно.

"Мы больше не сможем воспринимать 9 мая так, как раньше. Мы будем помнить своих предков. Хранить их черно-белые фотографии 40-х годов. И как бы жестоко это не звучало - тихо думать про себя или говорить вслух про тех реальных ветеранов Второй Мировой, которых уже нет с нами: "Хорошо, что бабушка с дедушкой этого не видят...", - с печалью заключил он.

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