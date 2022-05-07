УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Вам будет стыдно": Дмитрий Комаров показал, как Россия уничтожает себя

7 мая 2022, 17:36

Ведущий подчеркнул, что Россия уничтожила все значительное, что связывало ее с Днем Победы.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / соцсети

Украинский телеведущий и автор программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал кадры уничтоженного вертолета российской армии на поле в Харьковской области. Рядом с бортовым номером наклеена часть свастики "Z", которую в РФ накануне Дня Победы цепляют везде, где не попадя.

Комаров говорит, что Россия дискредитировала и себя, и праздник большой победы во Второй мировой.

"Они считают, что эта буква символизирует силу и мощь армии РФ, но на самом деле это символ подлости, жестокости, военных, которые убивают, мародерят, насилуют.. А также тех, кто воюет по старым советским учебникам", - считает Комаров.

Ведущий подчеркнул, что Россия уничтожила все значительное, что связывало ее с Днем Победы. Многим будет стыдно за "Z", но тогда будет уже поздно.

"Мы больше не сможем воспринимать 9 мая так, как раньше. Мы будем помнить своих предков. Хранить их черно-белые фотографии 40-х годов. И как бы жестоко это не звучало - тихо думать про себя или говорить вслух про тех реальных ветеранов Второй Мировой, которых уже нет с нами: "Хорошо, что бабушка с дедушкой этого не видят...", - с печалью заключил он.

Читайте такжеВсе изуродовано оккупантами: Дмитрий Комаров показал ужасы в освобожденном Гостомеле

Читайте также:

viber
война в Украине Дмитрий Комаров война России и Украины
Реклама
Популярное
Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовАстролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантов Променяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-ТарзанаПроменяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-Тарзана Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВрежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погоды Оккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробностиОккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробности "Это ты?" Николь Кидман изменилась до неузнаваемости после пластики"Это ты?" Николь Кидман изменилась до неузнаваемости после пластики
Поддержите Главред

Последние новости

17:36

"Вам будет стыдно": Дмитрий Комаров показал, как Россия уничтожает себя

17:33

Bayraktar ВСУ уничтожил корабль РФ: в Минобороны раскрыли деталиВидео

17:18

Командир и заместитель командира полка, командир роты и майор: ВСУ ликвидировали русских офицеровФото

16:59

Пентагон вооружит ВСУ ракетами с лазерным наведением и дронами-разведчикамиВидео

16:57

Адмирал Макаров – новый флагман ВМС РФ: на борту "подбитого ВСУ" корабля 8 ракет Калибр – журналистВидео

Реклама
16:50

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:43

Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах

16:39

Киев защитят новыми системами ПВО - КличкоВидео

16:29

Врачи спасли конечности сироте из Попасной, которая с простреленными ногами вывезла 4 человек на автоВидео

16:07

Как война в Украине оголила клин между Западом и Востокоммнение

15:59

Кличко назвал дату, когда киевлянам можно возвращаться домой из эвакуацииВидео

15:57

Самая вкусная закуска за 10 минут: хрустящие картофельные палочки с сыромВидео

15:52

"Присмотрюсь к Даше Кацуриной": Дантес рассказал, что хочет новых отношений

15:51

"Прыгнули в тачку и смылись": кадыровцы-мародеры украли пистолет у недотепы-оккупанта

15:39

Оккупанты РФ в Запорожской области пытали и убили украинца: перед смертью он открыл по ним стрельбу

15:33

Умер звезда сериала "Друзья"

15:28

Массированный обстрел: РФ нанесла мощный ракетный удар по УкраинеВидео

15:28

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:26

У танка снесло башню: россияне поплатились жизнью за подавленную пшеницу

14:32

"Птичка из стали": что известно о девушке, поющей с бойцами "Азова" под русскими бомбами

Реклама
14:27

День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

14:26

"За что мы воевали?": россияне уничтожили дом ветерана Второй мировой - теперь он рвется в бойВидео

14:06

Новая "Чернобаевка" для армии РФ на Змеином: ВСУ ударом Bayraktar сокрушили вражескую цель в мореВидео

13:50

В России ограбили новый дом для оккупантов: украли даже двери с обоями

13:44

На пленных больно смотреть: ВСУ разгромили оккупантов под ХарьковомВидео

13:37

Сами напросились: почему Украина выиграет в атаке на армию РФмнение

13:34

"Папа, не волнуйся, я с русскими": дочь Белуччи и Касселя тусит с российскими мажорами в Лондоне

13:16

"Шла мать с двумя детьми, вальнули ее": солдат РФ похвастался жене, как оккупанты убили украинку

13:09

Россияне начнут переживать о потерях только после ликвидации ВСУ 80 тысяч оккупантов - Арестович

13:05

Самый красивый красный маникюр на весну-лето, который вызывает позитивные эмоцииФото

13:00

Гороскоп на завтра, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

12:55

Армия Украины бьет войска РФ на Харьковщине: операция может стать широким контрнаступлением – ISWВидео

12:41

"Умерли собаки и бабушка Галя": мама мальчика, потрясшего Украину дневником, осталась с ним в МариуполеВидео

12:35

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

12:14

Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в ЛондонеВидео

11:46

ВСУ подняли в воздух вражеский склад с боеприпасами и 20 единиц техники на НиколаевщинеВидео

11:39

"Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем

11:29

Жесткая атака РФ и разрушения городов: в НАТО предупредили об эскалации войны в ближайшие недели

11:27

"Непобедимый" упырь уже не выдерживает, или Почему Путин раз за разом проигрываетмнение

11:16

ВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров ЗмеиныйВидео

Реклама
11:05

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни

11:00

42 "двухсотых" и более 100 раненных: ВСУ удачно наведались в полевой лагерь оккупантовВидео

10:58

Украли золото и кнопочный телефон без крышки: на Харьковщине задержали оккупантов-мародеров

10:30

Денежное изобилие и достаток: три знака не будут ни в чем себе отказывать на неделе 9-15 мая

10:15

Гордон показал "эксклюзивные кадры" из бункера Путина

10:13

Решение Берлина – шок и пощечина Украине: посол в ФРГ разнес запрет украинской символики на 8-9 мая

10:12

"Надеюсь, Украина победит Россию": 12-летний британец написал Зеленскому и получил ответ

09:29

"Мы вступаем в решающую фазу войны": в НАТО озвучили прогноз о длительности войны в УкраинеВидео

09:11

Страшный сон Москвы: как новый союз при участии Украины вернет РФ во времена Ивана Грозногомнение

08:51

"Мы открыты для всего, что поможет украинцам": в США ответили, могут ли списать долги Киеву

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять