Оккупанты расстреливали всех: Дмитрий Комаров показал шокирующие зверства россиян под Киевом

Ведущий показал видео, которое снял в Киевской области.
Украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров поделился жутким видео с расстрелянными машинами людей, пытавшихся эвакуироваться.
Ведущий показал видео в своих соцсетях и на Youtube Мир наизнанку, которое снял в Киевской области.
"Только на отрезке 200 метров увидел три автомобиля. В одном из них была пожилая пара, в другом – молодая, в третьем тело сгорело", - отмечает ведущий.
Комаровский шокировал рассказом, что после расстрела мирных жителей оккупанты заминировали авто с телами погибших.
"Свидетельства преступлений. Подходить не могу, потому что предупредили, что с большой вероятностью заминировано. Ждут саперов. Видно выстрелы в лобовое стекло и в двери. Здесь просто стояли российские войска и всех, кто просто ехал по трассе, расстреливали", — прокомментировал Комаров.
Читайте такжеМир наизнанку в Украине: Комаров показал страшные кадры разрушений в Киеве
Ранее украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал первые кадры освобожденного Гостомеля в Киевской области.
Читайте также:
- Жена "врага России" Дмитрия Комарова рассказала о "новой жизни" в Киеве
- "Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проекты
- Буча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного города