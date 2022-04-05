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Оккупанты расстреливали всех: Дмитрий Комаров показал шокирующие зверства россиян под Киевом

5 апреля 2022, 19:27

Ведущий показал видео, которое снял в Киевской области.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / скриншот

Украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров поделился жутким видео с расстрелянными машинами людей, пытавшихся эвакуироваться.

Ведущий показал видео в своих соцсетях и на Youtube Мир наизнанку, которое снял в Киевской области.

"Только на отрезке 200 метров увидел три автомобиля. В одном из них была пожилая пара, в другом – молодая, в третьем тело сгорело", - отмечает ведущий.

Комаровский шокировал рассказом, что после расстрела мирных жителей оккупанты заминировали авто с телами погибших.

"Свидетельства преступлений. Подходить не могу, потому что предупредили, что с большой вероятностью заминировано. Ждут саперов. Видно выстрелы в лобовое стекло и в двери. Здесь просто стояли российские войска и всех, кто просто ехал по трассе, расстреливали", — прокомментировал Комаров.

Читайте такжеМир наизнанку в Украине: Комаров показал страшные кадры разрушений в Киеве

Ранее украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал первые кадры освобожденного Гостомеля в Киевской области.

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