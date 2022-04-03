Все изуродовано оккупантами: Дмитрий Комаров показал ужасы в освобожденном Гостомеле

Комаров показал, как русские войска мародерили и забирали все ценное, что только можно было взять.
Украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал первые кадры освобожденного Гостомеля в Киевской области.
На YouTube журналист опубликовал жуткое видео из ЖК Покровский.
Жилой комплекс в Гостомеле одним из первых поддался атаке оккупантов.
Комаров прошелся по этажам дома и показал ужасный свинарник, оставленный российскими военными.
Всюду грязь, двери квартир на этажах оккупанты просто вынесли.
Внутри самих квартир все разбросано, русские войска мародерили и забирали все ценное, что только можно было взять.
"Мы зашли сюда вместе со спецподразделением. Пока происходит зачистка. Гостомель под контролем Украины. Спецподразделения заходят и проверяют, чтобы нигде не осталось врага. Очень сильно пострадал ЖК Покровский. Можно сказать, что не осталось ни одной квартиры, которую бы оккупанты не взломали, мародерили по полной", - говорит Комаров.
Читайте также:
- Жена "врага России" Дмитрия Комарова рассказала о "новой жизни" в Киеве
- "Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проекты
- Буча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного города