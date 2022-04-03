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Все изуродовано оккупантами: Дмитрий Комаров показал ужасы в освобожденном Гостомеле

3 апреля 2022, 16:12

Комаров показал, как русские войска мародерили и забирали все ценное, что только можно было взять.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / скриншот

Украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал первые кадры освобожденного Гостомеля в Киевской области.

На YouTube журналист опубликовал жуткое видео из ЖК Покровский.

Жилой комплекс в Гостомеле одним из первых поддался атаке оккупантов.

Комаров прошелся по этажам дома и показал ужасный свинарник, оставленный российскими военными.

Всюду грязь, двери квартир на этажах оккупанты просто вынесли.

Внутри самих квартир все разбросано, русские войска мародерили и забирали все ценное, что только можно было взять.

"Мы зашли сюда вместе со спецподразделением. Пока происходит зачистка. Гостомель под контролем Украины. Спецподразделения заходят и проверяют, чтобы нигде не осталось врага. Очень сильно пострадал ЖК Покровский. Можно сказать, что не осталось ни одной квартиры, которую бы оккупанты не взломали, мародерили по полной", - говорит Комаров.

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война в Украине Мир наизнанку Дмитрий Комаров Гостомель Буча
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