'Вали туда, откуда ты пришла': певица Мила Нитич рассказала об отношениях с абьюзером

В Польше артистка познакомилась с мужчиной, который оказался алкоголиком и абьюзером.

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Мила признала, что партнер ее эмоционально "уничтожал" / Коллаж Главреда. Фото: Pixabay, пресс-служба певицы

В начале полномасштабной войны, когда многие артисты и творческие личности искали убежище в Польше, Мила Нитич поехала туда, чтобы выступать на благотворительных концертах в поддержку ВСУ. Там она встретила мужчину, в которого влюбилась. Об этом она рассказала в программе ЖВЛ.

"Я зашла в отношения с алкоголиком, с человеком, который не способен был себя сдерживать эмоционально. С человеком, который был совершенно разным, когда он был трезв и когда он напивался," - призналась певица.

Несмотря на то, что мужчина никогда не применял физическое насилие, моральное и эмоциональное насилие было очень выразительным. Мила чувствовала контроль от мужчины, морально уничтожавшего ее.

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"В конечном итоге мне сказали, что вали туда, откуда ты пришла. Ты вообще-то могла бы спросить, можно ли я поеду поработаю? А я говорю: "Слушай, ты ударился что ли? Я никогда никого не спрашивала: "Можно я буду работать?" Ты знал, кто я, мы с тобой об этом договаривались, - рассказала Мила.

Кроме эмоционального насилия певица поделилась историей о жадности бывшего. Муж подарил ей дорогостоящий автомобиль, а затем забрал его, убеждая, что он "просто дал его прокатиться".

"Через месяц нашей совместной жизни он мне подарил дорогостоящий новый автомобиль за 100 тысяч долларов. А через четыре, когда я не выдержала и решила уйти, он у меня его забрал", - поделилась Нитич.

После болезненного разрыва, Мила поняла, что находилась в отношениях с абьюзером и решила поделиться своей историей, чтобы вдохновить других женщин искать помощь и выходить из абьюзивных отношений.

"Я хочу сейчас реально сказать для всех женщин, послушайте, если вы находитесь в отношениях с абьюзером, забудьте о том, что он когда-нибудь изменится", - призвала артистка.

Напомним, Мила Нитич, известная своей музыкальной карьерой и общественной активностью, попала в скандальную ситуацию. Она оказалась среди лиц, поддержавших инициативу священника УПЦ МП. Ее подпись оказалась в списке лиц, поддержавших идею русскоязычных служений в церкви.

Ранее певица заразилась коронавирусом Омикрон после отдыха в Стамбуле. По ее словам, она узнала свой положительный тест на коронавирус Омикрон в четверг, 3 февраля. Мила также поделилась, что болеет уже больше недели.

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