Вакарчук спел на легендарном Антоновском мосту

Певец активно поддерживает Украину, которая стойко противостоит России.

Вакарчук исполнил песню "Човен"

Украинский исполнитель, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук спел на Антоновском мосту.

Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram.

"Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен и символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен", - написал Вакарчук.

Напомним, ранее в московском караоке-баре одну из посетительниц буквально "разорвало", когда одни из посетителей решили исполнить песню украинской группы Океан Эльзы "Я не здамся без бою".

Отдыхающая там Анастасия оказалось той еще любительницей русского мира и украинская песня ее настолько триггернула, что она стала крушить все, что попалось ей на глаза.

По информации телеграмм-канала Shot, муж неадекватной позвонил в полицию — рассказал, что "какие-то не совсем понимающие реальность господа в самом центре Москвы начали исполнять "националистические украинские песни". Пока муж дозванивался в органы, съехавшая с катушек женщина, перебила посуду и аппаратуру.

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