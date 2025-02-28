Кратко:
- На Долганова было совершено нападение
- С кем накануне он вступил в конфликт
В террористической России было совершено нападение на лидера прокремлевской группы "Русское Знамя" Евгения Долганова.
Пропутинский Z-певец, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину откровенно поддержал кровавую политику президента РФ Путина, более того, неоднократно помогал оккупантам, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом в частности написало российское пропагандистское издание Газета.ру.
РосСМИ также сообщили, что накануне у окккупанта якобы был конфликт с с "Русским добровольческим корпусом", ультраправыми русскими националистами, воюющими на стороне Украины с 2014 года в российско-украинской войне.
Вначале полномасштабного вторжения России в Украину, Долганов поддержал нападение России на Украину, выступал в Донбассе, сотрудничал с оккупантами.
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Напомним, ранее российский певец Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сбил пенсионерку на пешеходном переходе.
Ранее также российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, и впервые дал большое интервью о болезни и смерти певицы, разозлил ее отца.
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