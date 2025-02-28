В тяжелом состоянии: на российского певца-оккупанта совершено покушение

На российского Z-певца было совершено покушение.

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Лидера российской группы хотели убить / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

На Долганова было совершено нападение

С кем накануне он вступил в конфликт

В террористической России было совершено нападение на лидера прокремлевской группы "Русское Знамя" Евгения Долганова.

Пропутинский Z-певец, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину откровенно поддержал кровавую политику президента РФ Путина, более того, неоднократно помогал оккупантам, находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Об этом в частности написало российское пропагандистское издание Газета.ру.

РосСМИ также сообщили, что накануне у окккупанта якобы был конфликт с с "Русским добровольческим корпусом", ультраправыми русскими националистами, воюющими на стороне Украины с 2014 года в российско-украинской войне.

Вначале полномасштабного вторжения России в Украину, Долганов поддержал нападение России на Украину, выступал в Донбассе, сотрудничал с оккупантами.

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Напомним, ранее российский певец Александр Буйнов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Ранее также российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, и впервые дал большое интервью о болезни и смерти певицы, разозлил ее отца.

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