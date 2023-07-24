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В Турции отменили концерт предательницы Ани Лорак, благодаря украинцам

Алена Кюпели
24 июля 2023, 21:00 обновлено 24 июля, 21:08
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Украинское сообщество в Турции активно выступила против выступления запроданки в Анталии.
Ани Лорак больше негде выступать
Ани Лорак больше негде выступать / Коллаж Главред. Фото Скриншот

Украинское сообщество в Турции вместе с Посольством Украины в Турецкой республике и Консульством Украины в Анталии смогли добиться отмены концерта предательницы Ани Лорак, которая в жестокой и захватнической войне России против Украины, встала на сторону России.

По словам консула Украины в городе Анталия Александра Воронина, это решение утвердил совет директоров холдинга Kilit Hospitality Group, в состав которой входит сеть отелей Nirvana и концертный зал, в котором собиралась выступать предательница.

"Данное решение появилось после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта, включая общественный резонанс со стороны украинского сообщества", - написал Воронин на своей странице в Facebook.

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Он также сообщил, что организаторы начали возвращать деньги за концерт запроданки.

По словам Воронина, владельцы холдинга Kilit Hospatality Group с пониманием относятся к ситуации в Украине и оказывают поддержку украинской стороне после полномасштабного вторжения России.

На фото - пост консула Украины в Анталии Александра Воронина:

"В частности, в рамках проекта "Детство без войны" по эвакуации детей-сирот Днепропетровской области, на начальном этапе его реализации в марте-апреле 2022 года более 200 детей было размещено в одном из отелей сети и почти три месяца бесплатно находились и питались там", - сообщил он.

Напомним, ранее певица Ани Лорак, которая предала Украину, молчит о зверском нападении России на Украину, появилась в странном виде.

На днях артистку, которая в Instagram продолжает создавать видимость роскошной жизни, папарацци подловили на недорогом испанском курорте. Ни вилл, ни яхт, ни частных пляжей - только Лорак, ее новый бойфренд Исаак Виджраку, сиротливо разложенное прямо поверх песка полотенце и куча народу вокруг.

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