Предательница Лорак старается найти любой заработок. Хотя ее концерт может и не состоятся.

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Ани Лорак ищет пути заработать хоть где-то / скриншот YouTube

Запроданка Ани Лорак, которая поддерживает Россию в ее жестоком военном нападении на Украину, не оставляет попыток заработать денег.

В Украине, по понятным причинам, она никогда уже не сможет выступить. Однако и в ее любимой террористической России ей также не рады. Поэтому ей остается единственное - гастролировать по курортным городам и петь перед либеральными толстосумами, которые еще и при этом будут есть и пить.

Так, стало известно, что этим летом Лорак отправится в Турцию и будет петь перед кушающими людьми 29 июля в Анталии. Некий "театр" Cosmos заангажировал Лорак, вместе с ее "любимыми" друзьями - "путинистом" Киркоровым, певцом Johny, Jan Khalib и Валерием Меладзе. Все они приедут петь в Анталийский "кабак".

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Лорак тужится, чтобы заработать немного денег / Скриншот/Cosmos Theatre

Между тем, билеты на Лорак не такие уж и дешевые. Цены на предательницу стартуют от 5 тысяч лир (около 10 тысяч гривен) до 91 тысячи лир (180 тысяч лир). За билет, стоимостью 180 000 гривен придется заплатить тем, кто хочет есть и пить практически на сцене вместе с Лорак.

Билеты на концерт Лорак не такие уж дешевые / Скриншот Cosmos Theatre

Кстати, за оттюнингованного Киркорова придется отдать больше - 114 тысяч лир, что составляет около 228 тысяч гривен.

Билеты на Киркорова - не дешевое удовольствие / Скриншот Cosmos Theatre

Напомним, 30 мая Москву и пригород с элитным поселком Рублевка атакованы БПЛА. В сети появились фото с вотермарком SHOT, на котором видна наклейка "Ані Лорак. Фонд помсти" на обломках дрона. Украинцы начали писать, что это сбитый сегодня дрон под Москвой, и благодарить Ани Лорак.

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

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