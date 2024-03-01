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В США скончалась популярная 31-летняя певица

Алена Кюпели
1 марта 2024, 15:02обновлено 1 марта, 15:41
Девушка боролась с неизлечимым заболеванием и провели последние дни в хосписе.
Кет Дженнис умерла в возрасте 31 года
Кет Дженнис умерла в возрасте 31 года / Коллаж Главред, фото Instagram/ ladybaguette

Кэт Дженис, певица, которая стала вирусной после того, как посвятила свою последнюю песню сыну и вдохновила вирусный тренд TikTok, умерла от рака.

Ее семья сообщила об этом в ее аккаунте в Instagram: "Сегодня утром, из дома своего детства, в окружении любящей семьи, Кэтрин мирно вошла в свет и любовь своего небесного создателя.

"Мы бесконечно благодарны за любовь, которую Кэтрин и наша семья получили за последние несколько месяцев. Кэт увидела, как ее музыка достигла такого уровня, которого она никогда не ожидала, и покоится с миром, зная, что она продолжит обеспечивать своего сына через свою музыку. Это было бы невозможно без всех вас", написали ее родные.

видео дня

Дженис страдала от рака саркомы, редкого рака, который развивается в костях и мягких тканях. Она умерла в возрасте 31 года.

В TikTok Дженис задокументировала свой путь к раку и поделилась с подписчиками, что впервые заметила шишку на шее в ноябре 2021 года, которая продолжала увеличиваться. В 2022 году выяснилось, что у нее рак. Хотя в июле 2022 года она объявила, что у нее нет рака, на этот раз рак вернулся в ее легкие, и в прошлом месяце она поступила в хоспис.

Доходы от вирусной песни Дженис пошли ее сыну, о чем она попросила, когда узнала, что скоро умрет.

Песня Dance You Outta My Head, выпущенная 19 января, заняла первое место в TikTok Billboard Top 50 и вошла в десятку лучших в чарте Billboard Hot Dance/Electronic Songs. Песня также транслировалась на Spotify более 12 миллионов раз по всему миру.

"Я передала сыну все права на свои песни, чтобы иметь возможность оставить ему что-нибудь. У меня многого нет", — написала певица в видео, опубликованном в TikTok 15 января. Она попросила фанатов предварительно сохранить песню.

В своем последнем видео в TikTok Дженис сказала, что она "всегда была такой сильной" и что "проведение последних нескольких недель без возможности ходить заставило ее чувствовать себя в ловушке.

"Но это помогло мне вспомнить, когда я попаду на небеса, — продолжила она, — я собираюсь танцевать с Богом и парить над облаками, и я не могу дождаться".

Напомним, популярный украинский блогер Юрий Ворожко скончался в возрасте 32 лет. Тело мужчины было обнаружено в бассейне одного из спортивных комплексов в Кропивницком.

Также зарубежные СМИ, с отсылкой на заявление семьи артиста, сообщили, что Фрэнк Фариан, основатель и идейный вдохновитель легендарной группы Boney M, скончался в своем доме в Майами.

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