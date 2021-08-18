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В США от урагана пострадало авто известного продюсера и шоумена

18 августа 2021, 22:18
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Шоумэн рассказал, что стихия произошла 17 августа. Кондратюк отдыхал в Темпе в штате Аризона.

Игорь Кондратюк
На машину продюсера в США упало дерево / Главред

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк отдыхал в США в штате Аризона. Там в результате стихии произошел неприятный случай - на арендованную им иномарку упало дерево.

Как рассказал украинский продюсер в Instagram, из-за урагана на его автомобиль упало дерево. Вместе с тем, он порадовался, что полностью застраховал транспортное средство.

"А я еще вчера радовался, что поставил машину в тенек", - написал Кондратюк.

Шоумен поведал, что стихия произошла 17 августа, когда Кондратюк отдыхал в Темпе в штате Аризона.

Ранее Главред писал о том, что известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на запланированные концерты Ани Лорак в Украине, которая уж долгое время живет и активно работает в России,

На странице в Facebook Кондратюк создал ироничный "плейлист" для выступления исполнительницы, которая без зазрения совести предала Украину ради денег, а теперь просится обратно.

viber
ураган Игорь Кондратюк новости Украины новости шоу бизнеса
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