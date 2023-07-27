В США новым холостяком стал 71-летний мужчина

Мужчина в свои 71 год готов обрести свое новое счастье, после того, как умерла его жена.

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В Америке новый необычный холостяк / Коллаж Главред, Фото Instagram/bachelorabc

В США развлекательное шоу "Холостяк" обрело новые краски.

По информации телеканала СТБ, теперь там стартует новый сезон, который назвали "Золотой". Главное отличие от обычного шоу будет в том, что главным сердцеедом проекта станет мужчина в возрасте 71 года.

"Это новый поворот в легендарной франшизе шоу о свидании ABC, которое в течение двух десятилетий было сосредоточено вокруг 20-летних и 30-летних главных героях", - пишет телеканал.

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Теперь новый герой - Джерри Тернер, ресторатор из штата Индиана. Тернер живет в доме своей мечты на красивом озере в Индиане. Он часто устраивает барбекю, играет в пикбол, болеет за свои любимые спортивные команды Чикаго, катается на квадроциклах и проводит время с друзьями и семьей в ресторанах и местных заведениях.

"В 1974 году он женился на своей школьной подруге Тоне. Они были вместе 43 года, у них две дочери, Энджи и Дженни, и две внуки, Чарли и Пэйтон. Тони умерла в 2017 году, и теперь Тернер готов снова обрести любовь. Мужчина доказал, что "любовь, как и вино, становится только лучшей с возрастом", - сообщает телеканал.

Напомним, ранее бывший герой одного из сезонов украинской версии реалити-шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария впервые стал отцом.

Главред также писал о том, что победительница последнего "Холостяка" Катерина Лозовицкая, с которой после окончания проекта еще долго выяснял отношения холостяк Алекс Топольский, поделилась свежими фото.

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