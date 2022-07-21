В Сети разлетелось раритетное видео, на котором Руслана Писанка вела прогноз погоды

В Сети разлетелось раритетное видео, на котором Руслана Писанка вела прогноз погода / коллаж УНИАН и скриншот из видео

В Сети в считанные дни набрал большую популярность видеоролик из архива ‒ запись программы "Погода з Русланою Писанкою" на телеканале "Интер" (за 1997 год), сообщается на Facebook-странице "Поважний телевізор".

"Чудом остался единственный полноценный выпуск "Прогноза погоди з Русланою Писанкою". Это был первый проект погоды с ведущей в Украине. Наиболее удачный и самый популярный", – говорится в посте.

На видео, которое вышло в эфир более четверти века назад (1 мая 1997 года) Писанка на сочном и литературном украинском языке рассказывает о климатических изменениях, температурных показателях в мире и в Украине.

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Напомним, Русланка Писанка скончалась накануне, 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

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