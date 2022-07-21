Стало известно, с кем Руслана Писанка провела последний месяц жизни

Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля 2022 / Фото instagram.com/pisankaruslana

Легендарная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, которая умерла в ночь на 19 июля 2022 года, последний месяц жизни провела с любимым мужем Игорем Исаковым.

Об этом рассказал Главкому продюсер Николай Канишевский, создатель программы "Погода с Русланой Писанкой" и добрый друг покойной актрисы.

По его словам, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка отправилась в Германию, чтобы подлечить травмированную ногу. За границей у нее и обнаружили тяжелую болезнь, которая стала причиной смерти актрисы.

В это время Исаков ухаживал за мамой Русланы, которая страдала от последней стадии рака. Он колол ей обезболивающие в селе Гореничи.

"В квартире на Виноградаре мама умерла на руках Игоря. Отца Русланы не стало уже давно – он был кинооператором, Алик (брат Русланы Писанки, – ред.) – телеоператором, Руслана – режиссером, артисткой и телеведущей. Ушел весь род", – рассказал Канишевский.

Руслана Писанка никому не рассказывала о своей тяжелой болезни - переживала недуг благодаря поддержке мужа, который был рядом в последний месяц ее жизни.

Руслана Писанка и Игорь Исаков / Фото instagram.com/pisankaruslana/

Руслана Писанка и Николай Канишевский знакомы с 1995 года. Вместе они создавали контент на телеканал Интер. По словам продюсера, он поручил ей заняться поиском телеведущей, однако никто не соглашался. Для пробного выпуска Руслана Писанка сама снялась в кадре. В результате ее харизма покорила авторов программы, хоть у них и были сомнения из-за пышных форм звезды.

"Выпуск с Русланой вышел в первый день работы Интера. Наибольшую награду я получил, когда раздался звонок от зрительницы: "Николай Дмитриевич, я вам так благодарна! Раньше мой муж говорил, что я полная, а тут: "Ты пышная, как Руслана Писанка", – вспомнил Канишевский.

Руслана Писанка и Николай Канишевский / Фото из открытых источников

После окончания телекарьеры продюсер занялся строительством, однако не перестал общаться с Писанкой. Дом, где телезвезда с мужем праздновали свою свадьбу в 2012 году, был проектом Николая Канишевского.

Как сообщал Главред, украинский актер Владимир Горянский рассказал, что в Германии Руслане Писанке сделали операцию.

Также стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от поклонников.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

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