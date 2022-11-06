В Сети появились редкие фото российского мужа-молчуна Надежды Мейхер

Надежда Мейхер имеет четкую проукраинскую позицию и занимается волонтерством с 2014 года / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер замужем за старшим ее на 12 лет российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым. Он является генеральным директором одной из российских компаний, связанных с развитием модных брендов, с главным офисом в Санкт-Петербурге.

Уржумцев не делает вид, что военного вторжения РФ в Украину и жестких последствий от санкций для страны-террориста нет. Однако свою общественную позицию предпочитает публично не выражать.

Впрочем, учитывая тот факт, что он продолжает развивать бизнес в РФ, то она вполне очевидна.

Недавно появилось свежее фото мужа Нади Мейхер. За последние 9 месяцев он заметно похудел.

Певица, несмотря на свою предельную откровенность в образах и выражении чувств, отношения мужа к войне, равно как и личные отношения между ними, не комментирует. Сама Мейхер с 2014 года занимается волонтерской деятельностью в помощь ВСУ и пострадавшим украинцам.

С Уржумцевым она состоит в браке с 2014 года. Вместе они воспитывают двоих совместных дочерей - Анну (2012 г.р.) и Марию (2015 г.р.).

Михаил Уржумцев - муж Надежды Мейхер / instagram.com/melon_fashion_group

Ранее редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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