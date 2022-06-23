Российский муж Надежды Мейхер замалчивает войну в Украине и работает в стране-агрессоре

Как это сочетается с активной проукраинской позицией певицы пока не известно.
Российский бизнесмен, генеральный директор Мелон Фэшн Групп Михаил Уржумцев является супругом украинской певицы, актрисы и дизайнерки Надежды Мейхер.
Вопреки совершенно четкой гражданской позиции своей супруги (Надежда Мейхер поддерживает ВСУ с беженцев с 2014 года; с началом полномасштабной войны в Украине занимается волонтерством) Уржумцев, чей бизнес находится в РФ, о войне предпочитает молчать.
Он продолжает работать в Санкт-Петербурге и наYouTube-канале "Сделано – предприимчивый подкаст" выразил свою уверенность в том, что модная индустрия в стране-агрессоре уже к осени стабилизируется, несмотря на санкции, введенные против России.
"Мы 23 февраля много чего думали, и в компании, в том числе, а потом поняли, что лучше даже не думать о будущем. Если ситуация будет развиваться так, как она развивается на сегодняшний день, и ничего не будет происходить в ту или иную сторону, я думаю, что до осени все будет нормально. Магазины будут заполнены тем товаром, которым они должны быть заполнены", - говорит он.
Надежда Мейхер замужем за Михаилом Уржумцевым с 2014 года. От отношений с бизнесменом у артистки двое дочерей - Анна (2012 г.р.) и Мария (2015 г.р.).
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Также стало известно, что в России уральским школьникам запретили играть песни Земфиры и Мумий Тролля - из-за слов "граната", "убивают" и "стреляют".
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