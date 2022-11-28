В сети показали неизданное фото беременной Жанны Фриске

Жанна Фриске скончалась из-за рака мозга/ из открытых источников

Наталья Фриске, младшая сестра российской певицы Жанны Фриске, которая умерла в молодом возрасте от рака мозга, отмечая день матери, вспомнила о своей сестре.

Как сообщает Стархит, она обратилась к своей матери, где поблагодарила ее за "поддержку", а также за то, что та является "лучшей подругой". "Я очень тебя люблю", - написала она.

Она также показала ранее неизданный снимок своей умершей сестры Жанны, которая умерла в скорости после того, как появился на свет ее первенец Платон. "И, конечно же, мой любимый систер. Ты была бы самой лучшей мамой для нашего маленького принца. Как жаль, что ты не успела насладиться этими моментами", - написала она.

Жанна Фриске. Фото Стархит

Фриске показала беременную певицу на серьезном сроке, которая позирует на отдыхе в купальнике.

Напомним, что Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, узнала о своем диагнозе одновременно с новостью о том, что она скоро станет мамой.

Решающим фактором стало то, что певица упустила драгоценное время и вовремя не начала лечение, так как опасалась за здоровье свого нерожденного сына.

Сообщают, что врачи сразу же предложили начать терапию против роста опухоли мозга, но Жанна выбрала здоровье ребенка. Кроме того, как рассказала близкая подруга певицы Ольга Орлова, Фриске никогда не делала ЭКО, которое принято считать основным фактором появления болезни Фриске. Она также добавила, что выбирать способ, которым женщина хочет стать матерью, это личное дело каждой женщины.

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