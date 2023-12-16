В сети показали, как таможенники 'мусолили' Пугачеву во время последнего визита в РФ

Алла Пугачевой устроили настоящий допрос во время ее приезда в Россию.

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Алла Пугачева якобы рассказывала о жизни заграницей/ Коллаж: Главред, фото: instagram.com / alla_orfey

Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая не поддержала военное вторжение России в Украину, с трудом прошла таможню во время своего последнего визита в страну на болотах.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, Пугачеву около часа допрашивали пограничники во время ее кратковременного возвращения на родину. "Они уточняли цели приезда, срок и прочее. Эксклюзивные фото — как раз с этого процесса", - пишет ресурс.

В посте - фото Пугачевой во время допроса:

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"По нашей информации, во время прохода пограничного контроля в Псковской области к Алле Борисовне предсказуемо появились вопросы — её попросили пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате. Примадонна была вежлива, но сильно переживала, что ее не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, постоянно говорила. Рассказала, что жизнь за границей тяжелая — и в ментальном, и в материальном смыслах. А также — как поживают ее дети и супруг", - пишут пропагандисты.

Сообщается также, что она достала из сумки свои портреты и подписала их на память пограничникам.

Напомним, ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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