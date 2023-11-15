В сеть попали условия и цены, при которых Пугачева готова выступать

Алла Пугачева возможно вернется на сцену.

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Алла Пугачева может дать концерт под Новый годY / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Российские пропагандистские СМИ назвали условия, при которых их самая большая звезда Алла Пугачева готова выступать.

Известно, что артистка не поддержала захватническую войну России против Украины и выехала со своей террористической родины.

По информации телеграмм-канала "Светские хроники", которую он непонятно, где взял, в новогодние праздники Алла Пугачева планирует исполнить свои хиты для российских зрителей за гонорар в размере 500 000 долларов США.

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"Гонорар звезды поднялся с $350 тысяч до $500 тысяч, не включая расходы на дорогу, проживание и другие условия", - сообщает медиа.

Канал также добавляет, что Пугачева готова выступить в Дубае или на Кипре, однако также рассматривает возможность выступления в террористической Москве "при условии, что оно будет организовано качественно и пройдет в строгой конфиденциальности - без утечки информации в СМИ, провокаций и съемок на мобильные телефоны".

Напомним, ранее звукорежиссер Игорь Лалетин, с которым Пугачева сотрудничала многие годы рассказал, зачем Пугачева приезжала в террористическую Россию. Во время своего визита в Латвию певица позвонила Лалетину с просьбой помочь ей записать "три песенки для внутреннего пользования".

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

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