Мать Анастасии Заворотнюк потеряла за последние года всю свою семью.

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Матери Заворотнюк стало плохо / Коллаж Главред, фото KP.ru

В семье российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла в конце мая, случилось еще одна беда.

Как пишут пропагандистские СМИ, мать Анастасии Заворотнюк на фоне бесконечных трагедий стала терять слух. Как известно, буквально за последние несколько лет, мать актрисы потеряла мужа, а также сына, брата Анастасии Заворотнюк. Он умер от перитонита.

Как цитируют еще одного российского оккупанта РосСМИ Отара Кушанашвили, у матери Анастасии Заворотнюк начались серьезные проблемы со здоровьем. В частности, на фоне трагедии, она стала интенсивно терять слух.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

"Вы представляете под каким свинцовым грузом живет эта женщина", - добавил путинист.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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