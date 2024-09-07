В семье Николь Кидман случилась трагедия

Голивудская актриса сообщила на Венецианском фестивале о трагедии.

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Николь Кидман потеряла свою мать / Коллаж Главред, фото Instagram/ nicolekidman

Голивудская актриса Николь Кидман сообщила, что ее любимая мать умерла всего за несколько часов до того, как она была награждена за лучшую женскую роль в фильме "Малышка" на Венецианском кинофестивале, который завершился в субботу.

По данным издания The Daily Mail, 57-летняя актриса не присутствовала на мероприятии.

Вместо этого ее режиссер Халина Рейн зачитала заявление актрисы, в котором говорилось, что мать Николь Джанель умерла, пока она была в Венеции.

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В заявлении говорилось: "Сегодня я прибыла в Венецию, чтобы вскоре узнать, что моя прекрасная, храбрая мать Джанель Энн Кидман только что скончалась.

У Николь Кидман скончалась мать / Скриншот Instagram/nicolekidman

"Я в шоке и должна поехать к своей семье, но эта награда для нее, она сформировала меня, она направляла меня, она создала меня", - заявила она.

Кто такая Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

"Я безмерно благодарна, что могу произнести ее имя всем вам через Халину, столкновение жизни и искусства разрывает сердце, и мое сердце разбито", - добавила она.

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Отметим, ранее Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном. Обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы поставила перед своим избранником интересное правило.

Ранее также актриса Николь Кидман удивила своих поклонниковсмелым образом, который она воплотила для съемки в журнале Perfect. Артистка, играющая на экранах роли утонченных и изящных леди, практически ангелов с сияющими глазами, на сей раз решила примерить облик плохой девчонки.

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