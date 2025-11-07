Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

В России уничтожают предательницу Украины Анну Асти

Алена Кюпели
7 ноября 2025, 08:21
38
Анну Асти и ее вокальные данные высмеяли на ее новой родине - России.
Анна Asti, Филипп Киркоров
Анна Asti пытается строить карьеру в террористической РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Asti,

Кратко:

  • Кто высказался по поводу певицы
  • Что про нее говорят

В террористической России, видимо, решили медленно свернуть карьеру певицы из Украины, которая предала свою страну во время вторжения России, Анну Асти.

Как пишут российские пропагандисты, на певицу-предательницу уже начали "охоту" "великие" российские музыкальные критики. Одним из таких "спецов" является украинофоб Сергей Соседов.

видео дня

В частности, когда речь зашла об Анне Асти, Соседов припомнил исполнительнице ее титул. По его мнению, называть царицами могут лишь действительно уважаемые и величественные женщины из мира музыки, а не из шоу-бизнеса, что подразумевает разное.

Лорак и Асти на музыкальном фестивале
Символы предательства: Лорак и Асти на музыкальном фестивале / Скриншот видео

"Вот, кстати, Анна Асти, не понимаю успеха. Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое. Вот выходила Галина Павловна Вишневская, и в своих партиях она царица. Елена Образцова выходила, и она царица. Там не надо про это петь, кто ты, и так уже все понятно. А когда певица орет "Я царица", она, видимо, себя хочет убедить в этом и других", — высказался Сергей.

Соседов
Соседов вызверился на Асти / stories-of-success

Песни предательницы Соседов также не считает выдающимися. "Поет она все на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты. Это совершенно неинтересно, я не понимаю, в чем успех", — добавил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, накануне Асти заявила, что устала от российского шоу-бизнеса и решила кардинально менять свою жизнь. В интервью запроданка призналась, что хочет открыть ферму и разводить скот подальше от бомонда страны-агрессора.

Ранее также стало известно о том, что с певицей Анной Asti, которая предала Украину и сбежала в страну-террориста РФ, произошла очередная неприятность.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анна Асти

Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ впервые за более чем два года близка к большому завоеванию Украины - WSJ

Армия РФ впервые за более чем два года близка к большому завоеванию Украины - WSJ

08:31Фронт
Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине: что сказал глава США

Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине: что сказал глава США

06:53Война
Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

02:04Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Последние новости

08:31

Армия РФ впервые за более чем два года близка к большому завоеванию Украины - WSJ

08:27

Бои за Покровск: что происходит в городемнение

08:21

В России уничтожают предательницу Украины Анну Асти

07:24

РФ атаковала Запорожье дронами: под удар попали многоэтажки и детский садФото

06:53

Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине: что сказал глава СШАВидео

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
06:10

Путин перешел в контратаку к Трампумнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с белками за 23 секунды

05:30

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака сорвут куш достатка в ближайшее время

04:47

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Реклама
04:14

Расчет пенсии: что ждет украинцев со стажем 35 лет

03:45

Учёные бьют тревогу: мрачный прогноз неминуемого глобального потепления

03:10

Денежное дерево будет цвести круглый год: секретная подкормка для всех растенийВидео

02:43

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

02:04

Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

01:30

Мисс Вселенная-2025: участница досрочно покинула конкурс

00:54

Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки

00:32

"Динамо" феерично разгромило соперника в Лиге конференций: подробности матча

00:01

Не в столице и не в большом городе: где спряталась самая длинная улица УкраиныВидео

06 ноября, четверг
23:29

Впервые в истории участия: украинка стала Вице-мисс Земля-2025

23:17

Лига конференций: "Шахтер" с большим преимуществом одержал вторую победу

Реклама
23:08

Россияне активизируются: военный предупредил об угрозе на важном направлении

22:19

Женщина-конфетка: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

22:10

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночьюВидео

22:09

"По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме

21:53

СМИ раскрыли "семейную империю" Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника

21:52

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:43

Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцевВидео

21:06

Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу

20:59

Трансмиссия этого не прощает: какие привычки водителей незаметно "убивают" коробку

20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:27

Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

19:49

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:47

Свежие огурцы без теплицы и огорода: эксперт раскрыл сорта и пошаговую схемуВидео

19:45

MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

19:34

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

19:26

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

19:25

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильноВидео

19:10

Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакльмнение

Реклама
18:52

Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налетВидео

18:50

"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

18:38

"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

18:32

Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

18:26

Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

18:16

Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

18:11

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

17:52

Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять