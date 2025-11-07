Анну Асти и ее вокальные данные высмеяли на ее новой родине - России.

В террористической России, видимо, решили медленно свернуть карьеру певицы из Украины, которая предала свою страну во время вторжения России, Анну Асти.

Как пишут российские пропагандисты, на певицу-предательницу уже начали "охоту" "великие" российские музыкальные критики. Одним из таких "спецов" является украинофоб Сергей Соседов.

В частности, когда речь зашла об Анне Асти, Соседов припомнил исполнительнице ее титул. По его мнению, называть царицами могут лишь действительно уважаемые и величественные женщины из мира музыки, а не из шоу-бизнеса, что подразумевает разное.

"Вот, кстати, Анна Асти, не понимаю успеха. Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое. Вот выходила Галина Павловна Вишневская, и в своих партиях она царица. Елена Образцова выходила, и она царица. Там не надо про это петь, кто ты, и так уже все понятно. А когда певица орет "Я царица", она, видимо, себя хочет убедить в этом и других", — высказался Сергей.

Песни предательницы Соседов также не считает выдающимися. "Поет она все на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты. Это совершенно неинтересно, я не понимаю, в чем успех", — добавил он.

Как ранее писал Главред, накануне Асти заявила, что устала от российского шоу-бизнеса и решила кардинально менять свою жизнь. В интервью запроданка призналась, что хочет открыть ферму и разводить скот подальше от бомонда страны-агрессора.

Ранее также стало известно о том, что с певицей Анной Asti, которая предала Украину и сбежала в страну-террориста РФ, произошла очередная неприятность.

О персоне: Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

