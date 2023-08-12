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В России умерла популярная актриса криминальных сериалов

Алена Кюпели
12 августа 2023, 14:42 обновлено 12 августа, 14:48
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Женщина скончалась в 54 года от серьезного хронического заболевания.
Актриса скончалась из-за тяжелой болезни
Актриса скончалась из-за тяжелой болезни / Коллаж Главред, фото Стархит, mk.ru

В террористической России скончалась актриса, которая сыграла во многих криминальных сериалах Белла Ко.

По информации пропагандистского издания "Стархит", тело актрисы обнаружили в ее квартире. На момент смерти ей было 54 года. "В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология", — уточнил источник.

За плечами у актрисы немало эпизодов в популярных кинолентах. В четвертой части "Улиц разбитых фонарей" Белла Ко сыграла хозяйку стриптиз-клуба. В ее фильмографии есть и прочие роли второго плана в знаменитых сериалах: "Спецотдел", "Убойная сила", "Склифософский" и других.

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Она также озвучивала многие фильмы и мультфильмы.

Издание сообщает, что родственники пока не приняли решения относительно похорон и прощания с актрисой.

Напомним, ранее стало известно о том, что в террористической России скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Популярная в Советском Союзе актриса умерла на 82-м году жизни.

Напомним, ранее в террористической России скончался еще один актер Виктор Мелихов, который снимался в любимом фильме жителей страны-агрессора "Бандитский Петербург".

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