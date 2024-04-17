Советский и российский актер занимался строительством военных самолетов.

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Советский актер участвовал в строительстве самолетов МиГ / Коллаж Главред, фото Регнум

В террористической России скончался советский и российский актер Виктор Степанов.

По информации Lenta.ru, артист скончался в возрасте 77 лет в Москве. Сообщается, что Степанов продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием почек и хроническим обострением болезни легких.

"Он умер в квартире на улице Дорожной в окружении родственников", — уточнил собеседник агентства.

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Степанов сыграл одну из ролей в фильме режиссера Бориса Долина "Верные сердца" 1959 года. Впоследствии актер сменил сферу деятельности и работал в российской самолетостроительной корпорации, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов марки МиГ, которые уничтожают украинские города и убивают мирных украинцев,

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Напомним, ранее ведущий "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев рассказал о своих дружеских и рабочих отношениях с актрисой и ведущей Русланой Писанкой, которая умерла от рака в 2022 году. По словам Гордеева, он близко общался с телеведущей в последние дни жизни и часто помогал во время ее лечения в Германии.

Ранее стало известно о смерти итальянского модельера Роберто Кавалли, ему было 83 года. И он какое-то время болел. С ним рядом последние 15 лет находилась его партнерша Сандра Бергман Нильсонн, от которой два года назад у него родился ребенок Джорджио.

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