В террористической России умер актер театра и кино Анатолий Яббаров, который прославился ролью в фильме "Джентельмены удачи".
Артиста не стало 6 ноября, сообщает пропагандистское издание Стархит.
Актер больше всего прославился благодаря роли Митяя в фильме "Джентльмены удачи". До этого он снимался в таких фильмах, как "Таинственная стена", "Преступление и наказание".
Анатолий Яббаров родился в Баку в 1937 году. Путь в кино он начал в 1964 году с фильма "Жили-были старик со старухой". Причины смерти актера не сообщаются.
Напомним, ранее стало известно о трагедии в семье украинской телеведущей Леси Никитюк. Ее уход Леся восприняла очень болезненно. На видео ведущая старалась не плакать, но глаза прятала за солнцезащитными очками, а голос ее предательски дрожал.
Ранее в бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль. Талантливому артисту было всего 29 лет. Он также участвовал в боях под Изюмом и Купянском.
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