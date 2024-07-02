Российский актер умер внезапно в 72 года.

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В России скончался популярный актер / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России стало известно о смерти актера Владимира Матвеева, на счету которого более ста ролей в кино и сериалах.

По данным пропагандистского издания Стархит, артист умер внезапно в 72 года.

Причина ухода артиста из жизни не озвучивается, представители культурного учреждения лишь рассказали, что у актера остановилось сердце. "Скоропостижная смерть", — отметили в окружении актера. Пока неизвестно, когда и где пройдет церемония прощания.

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"С 1974 года Владимир Михайлович был украшением труппы Театра имени Ленсовета, в которую его пригласил учитель, художественный руководитель театра, народный артист СССР и России Игорь Петрович Владимиров. Зрители навсегда запомнили яркие роли Владимира Матвеева в спектаклях. Его уникальный талант навсегда останется в нашей памяти и истории театрального Петербурга. Скорбим вместе с родными и близкими. О дне прощания будет сообщено дополнительно", — поделились сотрудники актера.

Матвеев сыграл в более сотне киноработ. В числе последних — "Мосгаз. Последнее дело Черкасова", "Чернобыль", "Тайны следствия".

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