В России скончался известный режиссер Краснопольский

Владимир Краснопольский

В России, на 90-м году жизни скончался популярный режиссер Владимир Краснопольский.

Он снял такие фильмы и сериалы, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Ермак", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время" другие.

О смерти режиссера сообщил Союз кинематографистов РФ.

Владимир Краснопольский родился в Свердловске в 1933 году. Он окончил историко-филологический факультет Уральского университета (1955), режиссерский факультет ВГИКа (1963). Работал на Свердловской киностудии и "Мосфильме".

Напомним, 13 сентября 2022 года умер франко-швейцарский кинорежиссер, кинокритик, актер и один из ярчайших представителей французской Новой волны в кинематографе Жан-Люк Годар.

О смерти артиста сообщает французское издание Liberation. В 2021 году Годар ушел из кино, а год спустя - из жизни. Это решение он принял добровольно - режиссер жил в Швейцарии, где легализована непрямая эвтаназия.

"Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", - пересказывает слова близкого окружения Годара Liberation.

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