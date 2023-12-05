В террористической России скончалась солистка популярной в 70-ые годы группы - "Веселые ребята" Людмила Барыкина.
По информации пропагандистского издания Стархит, женщине был 71 год и о ее смерти стало известно благодаря Андрею Малахову.
"Весной анонсировали интервью с легендарной солисткой ВИА "Веселые ребята" Людмилой Барыкиной, а сегодня пришла новость о том, что ее не стало. Царствия небесного той, кто заставила нас всех верить, что папа подарит и купит все…" — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее пропагандистские каналы сообщили, что певице ампутировали ногу из-за кошки, которая сильно ее поцарапала и порвала сосуды. На фоне ревматоидного артрита женщине не смогли спасти конечность.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинский актер театра и кино, Народный артист Украинской ССР Сергей Кустов скончался 2 декабря в возрасте 77 лет в городе Никополь, Днепропетровской области. Там же он обретет свое последнее пристанище согласно его прижизненному желанию.
Также звезда "Игры престолов", актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон сообщил про смерть нерожденной дочери. Сердце девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться на 21.5 неделе.
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