Женщина пережила тяжелую травму из-за кошки.

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Людмила Барыкина умерла в возрасте 71 года / Коллаж Главред, фото Biogr, Discogs

В террористической России скончалась солистка популярной в 70-ые годы группы - "Веселые ребята" Людмила Барыкина.

По информации пропагандистского издания Стархит, женщине был 71 год и о ее смерти стало известно благодаря Андрею Малахову.

"Весной анонсировали интервью с легендарной солисткой ВИА "Веселые ребята" Людмилой Барыкиной, а сегодня пришла новость о том, что ее не стало. Царствия небесного той, кто заставила нас всех верить, что папа подарит и купит все…" — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее пропагандистские каналы сообщили, что певице ампутировали ногу из-за кошки, которая сильно ее поцарапала и порвала сосуды. На фоне ревматоидного артрита женщине не смогли спасти конечность.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинский актер театра и кино, Народный артист Украинской ССР Сергей Кустов скончался 2 декабря в возрасте 77 лет в городе Никополь, Днепропетровской области. Там же он обретет свое последнее пристанище согласно его прижизненному желанию.

Также звезда "Игры престолов", актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон сообщил про смерть нерожденной дочери. Сердце девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться на 21.5 неделе.

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