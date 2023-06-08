В России разбилась насмерть 32-летняя певица

Российская певица разбилась вместе со своим бойфрендом на мотоцикле.

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32-летняя певица насмерть разбилась на мотоцикле / Фото Стархит

В террористической России, в Казани погибла известная певица Альбина Сафарова.

По информации пропагандистского издания Стархит, мотоцикл, на котором ехала исполнительница, на огромной скорости столкнулся с машиной.

Сафарова ехала на мотоцикле вместе со своим 28-летним парнем. Сообщается, что водитель автомобиля "Опель" начал поворачивать налево (совершал поворот на АЗС через двойную сплошную), не заметив мотоцикл, на котором ехала артистка. Парень исполнительницы не успел среагировать на маневр машины и врезался в иномарку.

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От полученных травм певица скончалась на месте, что касается ее парня - его судьба пока не известна.

Напомним, ранее стало известно о том, что советская и латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет. Об это сообщила пресс-служба рижского театра "Дайлес", в котором артистка служила с 1966 года. Причины смерти не уточняются.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

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