В России пришли в ярость из-за "антигосударственной" деятельности Киркорова / скриншот

Певец Филипп Киркоров за последние недели стал фигурантом сразу нескольких громких скандалов.

59-летняя певица Вика Цыганова считает, что одиозный исполнитель ведет откровенно антигосударственную деятельность.

"Все эти артисты-пустышки, типа Киркорова, которые измазали себя в гламурном дерьме, им не место сейчас на эстраде. Все, что они несут — это чушь. Люди умирают за веру, за народ, за русскую землю. Где Бузова, и где все это? Это какая-то прачечная по отмыву денег, это ничего не приносит, кроме отторжения у людей", - считает певица.

Более того, Цыганова заявила, что Киркоров "работает на врага".

"Этим замазанным людям надо молчать и не лезть на экраны. Возможно, они покаялись и изменились, но сейчас не надо лезть. Если они делают благотворительные вещи, то не выпячивайте себя. Вам люди не верят", — заключила знаменитость.

Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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