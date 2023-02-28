В России отказались слушать бешеную Чичерину

В РФ не нашлось желающих слушать творчество Юлии Чичериной.

Чичерина / скриншот соцсети

В ряде российских городов отменили концерты скандальной российской рок-певицы-путинистки Юлии Чичериной, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР".

На сайтах продажи билетов сообщили, что всем, кто успел их преобрести, вернут деньги. В Сети сообщают, что мероприятие отменили по той простой причине, что не нашлось желающих слушать путинистку.

Концерты не состоятся, в частности, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

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"В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке отменили концерты Чичериной. Не нашлось желающих это слушать. Поэтому и остается только развлекать бандитов да военных преступников на Донбассе. Больше никому "творчество"Чичериной не нужно", - говорится в сообщении.

В РФ отменили концерты Чичериной / скриншот

Напомним, за ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение. Голову Чичериной, которая уже 8 лет поддерживает российскую агрессию против Украины, оценили в 50 тысяч долларов.

Также сообщалось, что известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высмеял в очередной пародии недавнее выступление бывшей звезды "русского рока", а ныне – отпетой путинистки Юлии Чичериной.

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