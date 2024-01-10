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В России нашли "достойную" замену Киркорову, который оскандалился на вечеринке

Алена Кюпели
10 января 2024, 14:57
Похоже, что Киркорову постепенно придется прощаться со своей карьеров в террористической России.
Карьере Киркорова пришел конец?
Карьере Киркорова пришел конец? / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

В России потихоньку начали искать замену скандальному певцу Филиппу Киркорову, который как не извинялся, а замолить грехи перед "целомудренными" россиянами за "голую вечеринку" не смог.

Пропагандист и неудачник, музыкальный критик Сергей Соседов, который несколько лет снимался в украинском шоу, а теперь поддерживает нападение России на Украину сообщил, что песни Киркорова с легкостью может исполнить смехотворный путинист Николай Басков и Сергей Лазарев.

"Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено. Можно ли себе представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной спела бы Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой спела Ротару? Это было невозможно, — цитирует его пропагандистский ресурс News.ru.

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Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Ранее также певец-путинист Филипп Киркоров получил под елочку за плохое поведение не уголь и не розги, а судебный иск. Причем за нанесение телесных повреждений.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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