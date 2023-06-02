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В РФ страшно боятся правды: Галкин и Слепаков остаются иноагентами

Алена Кюпели
2 июня 2023, 23:56 обновлено 3 июня, 00:04
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Максим Галкин и Семен Слепаков - кость в горле у российских чиновников.
Максим Галкин и Семен Слепаков остаются в числе иноагентов
Максим Галкин и Семен Слепаков остаются в числе иноагентов / Фото: Главред, коллаж - Instagram (galkin, slepakovsemyon)

В террористической России настолько боятся утечки правды, что причисляют в ряды иноагентов тех, кто не боится открывать глаза россиянам на то, что творит их президент-террорист Путин.

К примеру, несколько месяцев назад иноагентами России признали двух комедийных артистов из РФ - Максима Галкина и Семена Слепакова. Каждый из них высмеивал кремлевскую власть, а также ложь, которая реками льется из уст главных пропагандистов. После этого, артисты решили оспорить решение суда, но трусы малодушно отклонили иск.

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Так, Замоскворецкий районный суд в Москве отклонил иски трех иноагентов к Минюсту 2 июня. Якобы, влияние "иностранных источников" на них слишком велико.

Оспорить решение Минюста, кроме блогера Ильи Варламова, пытались артист Максим Галкин и певец Семен Слепаков. Якобы они распространяли риторику "иностранных источников".

"В заседании по делу Галкина представитель Министерства отметил, что иноагентская плашка никак не повлияла на концертную деятельность артиста. Его адвокат указывал на конституционное право высказывать свое мнение, но суд доводы не принял. В заседании по делу Слепакова было упомянуто, что музыкант получил из-за рубежа за два года 300 млн рублей", - написало пропагандистское издание "Фонтанка.ру".

Напомним, ранее Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского диктатора Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

Кроме того, ранее артист посмеялся над зомбированными россиянами. Во время одного из концертов артист прошелся по российской пропаганде и россиянах, которые слепо верят в нее.

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