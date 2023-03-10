В РФ собрались жестко наказать Земфиру за поддержку Украины

Певица Земфира ранее осудила путинский режим и вторжение России в Украину.

Земфира / скриншот YouTube

Певица Земфира, которая была внесена в реестр "иноагентов" в России, рискует остаться без всего имущества.

Российские депутаты уже направили в Генпрокуратуру РФ обращение, в котором требуют лишить певицу всего оставшегося в России имущества, пишет Shot.

Так, у Земфиры за ее позицию относительно вторжения РФ в Украину, собрались отобрать огромную квартиру, которая оценивается в более чем 55 миллионов рублей.

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Также в списке два ее автомобиля BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Напомним, легендарная российская певица Земфира, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, еще раз выступила с антивоенной речью на своем концерте ‒ в этот раз в Лондоне. Об этом на своем Telegram-канале написал русский журналист и оппозиционер Роман Супер.

"Я хочу выразить поддержку Украине. Я понимаю, что я больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда, но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной", – сказала она.

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