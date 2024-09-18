Российский продюсер высказался о разводе Никиты Преснякова.

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Никита Пресняков не задержался вРФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Российский певец Никита Пресняков вместе с женой Аленой уехали из страны-оккупанта РФ жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине. Недавно стало известно, что Алена вернулась в РФ, Никита также приезжал в страну-террориста, но уехал обратно в США без жены, после чего начали ходить слухи об их разводе.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, российский продюсер Леонид Дзюник предположил, что пара все же рассталась.

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"Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты", —сказал Дзюник.

Отметим, Никита пока никак не комментировал данное известие.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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Отметим, жена Никиты Преснякова в РФ встретилась с друзьями, а затем Алена показалась на съемочной локации и рассказала, что давно мечтала о таких интерьерах. Пока не известно надолго ли девушка приехала в страну-оккупанта.

А также недавно Никита Пресняков летал к своему отцу-путинисту Владимиру Преснякову в Испанию на отдых. Путинист опубликовал кадр, на котором он запечатлен с Никитой и с сыновьями от Натальи Подольской.

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